Astorga inicia el desbroce de calles, caminos y solares municipales

Una vez finalizado el proceso de compra de equipos de limpieza y desbroce, el Ayuntamiento de Astorga ha dado comienzo, por parte de trabajadores municipales de Jardines y de Ecoasturica, a las labores de desbroce de márgenes de caminos y calles. Ya se ha actuado en calles y taludes de Santa Clara, Chapin, y camino de Los Molinos. Se tiene previsto que a finales de semana, se comience con el desbroce de solares y áreas municipales. Asímismo se recuerda a los propietarios particulares, la obligación de la limpieza de sus parcelas.