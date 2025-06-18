Astorga refuerza la señalización turística a lo largo del Camino de Santiago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga sigue avanzando en la colocación de la señalización turística de los diferentes monumentos a lo largo del Camino de Santiago.

Esta semana se han instalado los atriles con placas informativas de metacrilato, con el título en tres idiomas: español, inglés y coreano.

Cada atril incluye una fotografía del monumento correspondiente y un código QR que da acceso a información en 50 idiomas.

Este proyecto de señalización forma parte del plan escultórico de embellecimiento del Camino de Santiago a su paso por Astorga. La iniciativa ha sido financiada por la Dirección General de Turismo de la Junta de Castilla y León.

Además, se han instalado prismáticos de uso gratuito en dos zonas de la muralla astorgana. Uno de ellos se encuentra en el mirador de La Vega, con vistas a la Vega del Tuerto, y el otro, en el paseo de la muralla, con vistas al monte Teleno.