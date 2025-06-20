Astures y Romanos arranca el 19 de julio con casi 2.000 socios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astures y Romanos ha presentado este viernes un programa cargado de actividades con casi 2.000 socios, entre grupos romanos, astures y participantes individuales. La fiesta comenzará oficialmente el sábado 19 de julio, con la ya clásica Moneda Gladiadora en la Plaza Mayor, aunque el grueso del programa se desarrollará a lo largo de toda la semana siguiente. Entre los eventos más esperados destacan el desfile de antorchas y el acto del fuego, el circo romano, los tres grandes desfiles y actividades infantiles y recreaciones históricas en varios puntos de la ciudad.

La asociación organizadora de la fiesta, que cumple 20 años en esta edición, ha destacado el cartel elaborado por Jaiyus, que representa a un maragato reencontrándose con el pasado romano de la ciudad. El mural incluye guiños al Palacio de Gaudí, los petroglifos del Teleno y la muralla de la ciudad, entre otros.

El campamento, que albergará tres nuevos grupos, lo que ha obligado a ampliar recorridos y cambiar ubicaciones clave para mejorar la comodidad y accesibilidad. Actos como el Entierro del Héroe Astur y la Preservación de la Llama Eterna se trasladan a la Plaza Eduardo de Castro, mientras que la Boda Astur se celebrará en el Parque del Aljibe.

También se reorganiza el mercado, que este año regresa al Jardín de la Sinagoga, donde se celebró por primera vez hace 20 años, en una decisión consensuada con el Ayuntamiento y pensada para mejorar la experiencia tanto para visitantes como para expositores.

Además, el circo romano se retrasa a las 20.00 horas como medida de prevención frente al calor, y las entradas se repartirán el sábado por la mañana, aunque la ubicación exacta se confirmará por redes sociales y canales oficiales.

La fiesta apuesta también por la divulgación histórica con la participación de ponentes como Santiago Castellano, Alfonso Sánchez, Alfonso Mañas y el astorgano Rubén Martínez Viñas, que impartirán conferencias en diferentes espacios de la ciudad.

Asimismo, el reconocimiento al socio de honor de este año: José Antonio, uno de los primeros presidentes de la asociación y figura clave en la historia de esta celebración, especialmente conocido por su papel en el Entierro del Héroe Astur.