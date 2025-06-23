Astorga acoge el curso de verano de la Complutense sobre sus pueblos y culturas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga acogerá, por segundo año consecutivo, el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid titulado «Astorga y su comarca en la encrucijada de pueblos y culturas», una propuesta académica sobre la riqueza histórica, cultural y social del territorio maragato.

El curso, que se celebrará del 8 al 10 de julio, está dirigido por el catedrático de Psicología de la Comunicación, Ubaldo Cuesta, quien ha destacado la satisfacción que supone repetir esta experiencia en una ciudad «rica y excepcional» como Astorga. «Este es un curso cultural y experiencial, que combina lo académico con lo vivencial. Queremos que los estudiantes experimenten la cultura en todas sus formas», señaló Cuesta en la presentación oficial, acompañado por el alcalde, José Luis Nieto, y el administrador diocesano, Javier del Río.

Cuesta subrayó que el programa recorrerá desde las raíces históricas de la ciudad, con los celtas y romanos, hasta sus retos contemporáneos en términos de creatividad urbana y marketing de ciudad. «Astorga es un cruce de caminos entre lo histórico y lo moderno. Por eso, analizaremos también el papel de las ciudades creativas y cómo estas pueden proyectarse hacia el futuro sin perder sus raíces», añadió.

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, agradeció a la Complutense volver a apostar por Astorga con un nuevo curso este verano y señaló que «el año pasado fue un éxito rotundo, y este año repetimos con todas las plazas cubiertas. El Ayuntamiento colabora otorgando becas para jóvenes, "porque creemos que apoyar este tipo de iniciativas es una obligación institucional», afirmó. Asimismo, recordó que el curso será de acceso gratuito como oyentes para los ciudadanos de Astorga y su comarca, animando a todos los interesados a inscribirse cuanto antes.

Por su parte, el administrador diocesano, Javier del Río, celebró la implicación de la Iglesia en este tipo de iniciativas culturales: «La cultura y la fe siempre han ido de la mano. Para la diócesis, apoyar la educación y la formación es parte de nuestro ADN. Esta iniciativa no solo recupera la historia, sino que ayuda a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones».

La oferta formativa se complementa con una dimensión experiencial que incluye visitas a monumentos como la catedral, el Palacio de Gaudí y espacios emblemáticos como las fábricas de chocolate, así como una degustación del tradicional cocido maragato, elemento cultural con profundas raíces históricas.

Como broche final, se anunció una importante novedad: entre los meses de septiembre y noviembre, Astorga será sede de dos congresos internacionales organizados por la Universidad Complutense. El primero, centrado en Inteligencia Artificial y Comunicación; y el segundo, sobre Neurocomunicación y Neuromarketing.