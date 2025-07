Eduardo Aguirre presenta el viernes en Astorga el ensayo ‘Cervantes y la ternura humorística’

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El escritor y columnista Eduardo Aguirre, presentará este viernes, 18 de julio, a partir de las 19.30 horas, en el Hotel Gaudí de Astorga, el ensayo ‘Cervantes y la ternura humorística’, en un acto que también contará con la participación del catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, Javier Huerta Calvo, y el también periodista Ángel María Fidalgo.

Eduardo Aguirre, miembro de la Asociación de Cervantistas, plantea en ‘Cervantes y la ternura humorística’ una mirada original y profunda sobre la obra de Cervantes, articulada en torno a la idea de que en el autor de ‘El Quijote’, el humor convive inseparablemente con la ternura y el dolor.

El autor señala que "no puedo desligar mis ensayos cervantinos de mi columna en Diario de León, que se viene publicando desde hará pronto 40 años", declara Aguirre a este periódico, " en Al Trasluz he aprendido todo lo que sé acerca de los mecanismos del estilo, pero también sobre la ironía y la interpretación en clave humorística de la realidad". Y añade: " si algo he querido ser en el columnismo es un columnista a la cervantina, es decir, combinando humor, amor y dolor". "Cervantes hoy habría escrito columnas", remata el escritor.

El texto, escrito con un estilo cercano y reflexivo, está ilustrado por los artistas leoneses Ricardo Ranz y Nicolás Martínez Roa e incluye imágenes procedentes del Banco de Imágenes del Quijote (1605–1905), además de un prólogo del catedrático de la Universidad de Huelva, Luis Gómez Canseco.