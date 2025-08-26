Suspendida la Romería de la Maragatería del sábado en Lucillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Mancomunidad de Municipios de la Maragatería ha comunicado la cancelación hasta nuevo aviso de la celebración de la Romería de la Maragatería que se tenía previsto celebrar el próximo día 30 de agosto de 2025 en la localidad de Lucillo, debido a la situación de incendios forestales que asolan la provincia.

En un comunicado, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Maragatería, Pedro de Cabo, ha agradecido la labor «de todas las personas que han colaborado en la defensa y protección de nuestros pueblos y montes».

«Nuestro agradecimiento a los vecinos que con generosidad y valentía decidieron quedarse voluntariamente a defender nuestros pueblos, aquellos voluntarios llegados de municipios cercanos e incluso de otras provincias, que sin descanso ofrecieron su apoyo en las labores de extinción, avituallamiento, vigilancia y desbroce», ha remarcado De Cabo en el comunicado, en el que también ha transmitido el agradecimiento a los bomberos forestales y demás medios que han trabajado «y lo continúan haciendo hasta la extenuación para contener el fuego que continúa asolando nuestra provincia, arriesgando incluso su propia seguridad con el fin de garantizar la nuestra».