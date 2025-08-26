Encuentro literario en Astorga de Colinas y Espinosa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los poetas Antonio Colinas y Estíbaliz Espinosa Gallego protagonizaron este martes un encuentro literario en la Casa Panero de Astorga, enmarcado dentro del programa Afinidades electivas, una iniciativa del Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General del Libro, el Cómic y la Lectura.

Este programa tiene como objetivo fomentar el diálogo entre lenguas, estilos y sensibilidades literarias en librerías independientes de toda España. En esta ocasión, la actividad fue impulsada por la Librería El Progreso de Astorga, que reunió a la poeta gallega y al poeta leonés en un espacio de intercambio creativo y reflexión.

El encuentro contó además con la moderación del profesor y crítico literario Javier Gómez Montero, quien condujo la conversación entre ambos autores, enriqueciendo el diálogo y acercándolo al público asistente, según ha informado el Ayuntamiento de Astorga en un comunicado.