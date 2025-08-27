Astorga contará con un nuevo punto limpio ubicado en el polígono

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha publicado la licitación para la construcción de un nuevo punto limpio de recogida selectiva de residuos en Astorga.

Según señala el Ayuntamiento, el proyecto, con un presupuesto base de 458.962,73 euros (IVA incluido) y un valor estimado de 379.308,04 euros, estará cofinanciado con fondos europeos Next Generation EU.

La actuación busca avanzar en la implantación de instalaciones de recogida selectiva de residuos, incluyendo textiles y residuos domésticos peligrosos. Su ejecución responde a los compromisos adquiridos en el ámbito de la normativa de residuos y economía circular, así como a la planificación medioambiental de Castilla y León.

El contrato se tramitará por procedimiento abierto y con carácter urgente, con un plazo de ejecución de 7 meses, de forma que las obras estén finalizadas antes del 31 de mayo de 2026, según lo establecido en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

El plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 9 de septiembre de 2025 a las 14:00 horas, exclusivamente de manera electrónica a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.