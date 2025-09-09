Astorga acomete obras en el Camino de Santiago en Murias de Rechivaldo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha anunciado la próxima ejecución de la obra de pavimentación de un tramo de la calle Camino de Santiago en Murias de Rechivaldo, dentro del plan de recuperación y mejora de los diferentes tramos del Camino de Santiago que atraviesan la ciudad y sus pedanías.

Con una inversión de 45.451,41 euros, esta actuación permitirá completar la urbanización de la vía con adoquinado de hormigón, encintados, bordillos y sumideros para la recogida de pluviales, mejorando la accesibilidad y la imagen urbana de la localidad. El plazo de ejecución es de un mes.

El proyecto se enmarca en la estrategia municipal iniciada al comienzo de la legislatura, que persigue poner en valor el Camino de Santiago como el principal motor de atracción de visitantes y peregrinos de múltiples nacionalidades que cada año pasan por Astorga.

«Desde el inicio de la legislatura trabajamos con un objetivo claro: recuperar y adecentar los tramos del Camino de Santiago en nuestra ciudad y pedanías. Queremos que tanto Astorga como sus pueblos brillen al paso de los peregrinos, porque el Camino es nuestra carta de presentación al mundo y la base de gran parte de nuestro dinamismo turístico y cultural». El Ayuntamiento señala que la obra en Murias supone un paso más en esta línea de actuación coordinada desde diferentes oncejalías.