Astorga embellece un punto emblemático del Camino

El Ayuntamiento de Astorga ha culminado una de las actuaciones más visibles en el entorno de Puerta Sol, punto emblemático de entrada del Camino de Santiago a la ciudad.

Tras las labores de limpieza y mejora iniciadas hace unas semanas, el consistorio ha finalizado su actuación con un conjunto de banderas que representan a los distintos países desde los que proceden los peregrinos que atraviesan Astorga en su ruta jacobea. Con esta intervención, se completa el objeto de embellecimiento previsto para esta zona, reforzando tanto su atractivo visual como su carácter de lugar de acogida y encuentro de culturas. El despliegue de las banderas simboliza el espíritu internacional del Camino y la hospitalidad de la ciudad hacia quienes la visitan, tal y como explican desde el consistorio maragato.

Recuperación del entorno

«Este proyecto se suma a las acciones de recuperación del entorno, como la limpieza de pintadas y la puesta en valor de los accesos, con las que el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el patrimonio histórico y cultural de Astorga, al mismo tiempo que proyecta una imagen renovada y cuidada para peregrinos y visitantes», añaden fuentes municipales. El consistorio continuará trabajando en iniciativas que pongan en valor la ciudad y su papel destacado dentro del Camino de Santiago. Esta iniciativa del Ayuntamiebto de Astorga es también un homenaje al Camino de Santiago, que tiene en la ciudad uno de sus puntos clave. Los trabajos comenzaron el pasado mes de agosto como parte de los trabajos de mejora y embellecimiento de la zona.

Y es que dos de los caminos históricos más importantes de España confluyen en Astorga: el Camino de Santiago y la Vía de la Plata. Por ambos discurren las distintas influencias culturales que a lo largo de más de dos mil años han ido conformado su carácter de ciudad acogedora y su destacado patrimonio tanto monumental como artístico y gastronómico.