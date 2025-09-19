La Catedral de Astorga acoge este sábado la coronación de Nuestra Señora de los Dolores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Catedral de Astorga acoge este sábado el acto central de la coronación canónica de Nuestra Señora de los Dolores, la solemne misa pontifical con el rito de la Coronación Canónica.

El encargado de coronar la imagen será el arzobispo de Valladolid, Mons. Luis Argüello García, en su calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal Española. A la ceremonia le seguirá una procesión triunfal en honor de Nuestra Señora de los Dolores Coronada. La procesión contará con la participación de las imágenes que han sido nombradas sus madrinas de honor, la Virgen del Castro Coronada y la Virgen de la Encina Coronada, junto a las Hermandades y Cofradías de la Diócesis.