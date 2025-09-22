El PP de Astorga lleva al pleno la reapertura del tramo ferroviario Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Astorga ha registrado, para su debate en el pleno ordinario de este jueves, una moción en la que se insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a ADIF a la reapertura con carácter de urgencia del tramo ferroviario Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza, como ramal destinado al tráfico de mercancías.

La propuesta surge ante la situación de crisis generada en la comarca por el cierre de la planta azucarera de La Bañeza y busca dar respuesta a la necesidad de impulsar la reindustrialización de la zona, aprovechando la infraestructura ferroviaria existente.

El PP de Astorga subraya que este ramal de 24 kilómetros supondría una inversión ajustada, en torno a 25 millones de euros, “perfectamente asumible” mediante la cofinanciación de las distintas administraciones y los fondos europeos, y que podría estar operativo en un plazo relativamente corto gracias al aprovechamiento de material ferroviario reciclado procedente de otros proyectos.

Los populares recuerdan que experiencias recientes, como la construcción del ramal ferroviario en Villadangos tras el cierre de Vestas, han demostrado que este tipo de infraestructuras actúan como palanca para la atracción de nuevas empresas y la consolidación de las ya existentes.

La moción también señala que el tramo Astorga-La Bañeza es uno de los más sencillos de recuperar de la antigua línea Astorga-Plasencia y que su inclusión en el Corredor Atlántico fortalecería el desarrollo económico no solo de Astorga, Valderrey, Riego de la Vega y La Bañeza, sino del conjunto de la provincia de León.

En el texto, el Grupo Popular solicita además:

• La creación de un grupo de trabajo técnico para la redacción de un convenio de colaboración entre administraciones.

• Que el proyecto sea redactado por la propia oficina técnica de ADIF en León.

• Mantener este ramal fuera de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) para agilizar su puesta en marcha.

• La reutilización del material ferroviario sobrante de la renovación de la línea entre León y La Granja.

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Astorga ha subrayado que se trata de una oportunidad histórica para “apostar por el futuro industrial y logístico de la comarca, generando empleo, riqueza y nuevas oportunidades para toda la provincia”.