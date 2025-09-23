El albergue franciscano de Astorga se abre a los peregrinos del Camino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, acompañado por varios miembros de su equipo de gobierno, visitó el Albergue Franciscano, un espacio que desde hace unos meses acoge a peregrinos de todo el mundo que transitan por el Camino de Santiago a su paso por la ciudad.

Durante el recorrido por las instalaciones, los representantes municipales pudieron conocer de primera mano la labor que desarrollan los Franciscanos Conventuales en este albergue, ubicado en la calle San Javier, 17.

La comunidad está formada por frailes de Argentina, Italia y España, que ofrecen una acogida sencilla, fraterna y profundamente cristiana, siguiendo el estilo del Evangelio y la tradición hospitalaria de san Francisco de Asís.

El alcalde destacó la importancia de este proyecto, que no solo contribuye a la proyección de Astorga como ciudad jacobea de referencia, sino que también refuerza el tejido social y solidario de la localidad. «Este albergue es mucho más que un lugar de descanso: es un espacio con alma, donde los peregrinos encuentran calor humano, espiritualidad y la esencia del Camino», dijo el alcalde Los responsables del albergue explicaron que cada día acogen a peregrinos de todos los rincones del mundo, ofreciendo agua fresca, fruta, una cama limpia, un ambiente de calma y, sobre todo, una presencia fraterna.