El alcalde de Astorga recibe a la banda de música a su regreso de Disneyland
Los músicos participaron en el prestigioso programa internacional Magic Music Days de Disneyland París
El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, recibió este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento a una representación de la Banda de la Escuela Municipal de Música, acompañados por su director, Abraham González González, tras el reciente viaje a París en el que participaron en el prestigioso programa internacional Magic Music Days de Disneyland París.
Durante el acto, el regidor astorgano felicitó a los músicos por haber llevado el nombre de Astorga a un escenario internacional de tanta proyección y les animó a seguir trabajando.