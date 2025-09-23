El alcalde de Astorga recibe a la banda de música a su regreso de Disneyland

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, recibió este lunes en el salón de plenos del Ayuntamiento a una representación de la Banda de la Escuela Municipal de Música, acompañados por su director, Abraham González González, tras el reciente viaje a París en el que participaron en el prestigioso programa internacional Magic Music Days de Disneyland París.

Durante el acto, el regidor astorgano felicitó a los músicos por haber llevado el nombre de Astorga a un escenario internacional de tanta proyección y les animó a seguir trabajando.