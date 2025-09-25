Astorga aprueba por unanimidad pedir la conexión con La Bañeza por ferrocarril

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Astorga ha aprobado este jueves por unanimidad de todos los grupos municipales reclamar la puesta en servicio del tramo de ferrocarril entre ambas ciudades con el objetivo de impulsar su reindustrialización.

La propuesta, presentada por el PP, insta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a ADIF a la reapertura «con carácter de urgencia» del tramo ferroviario que discurre entre las localidades de Astorga-Valderrey-Riego de la Vega-La Bañeza, como ramal destinado al tráfico de mercancías.

La iniciativa popular también será llevada al próximo pleno que se celebre en el Ayuntamiento de La Bañeza, con el fin de unir fuerzas entre ambas cabeceras de comarca para conseguir un proyecto que consideran imprescindible para la reindustrialización de sus territorios tras el cierre de Azucarera de La Bañeza.