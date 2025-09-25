Astorga avanza en las obras para reforzar la red eléctrica y garantizar el suministro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno de Astorga ha visitado las obras que está llevando a cabo UFD, la distribuidora de electricidad del Grupo Naturgy, en varias zonas con el objetivo de mejorar la red y garantizar un suministro más seguro, eficiente y adaptado a las necesidades actuales de los vecinos.

Durante el recorrido estuvieron presentes también los responsables de la empresa UFD que está llevando a cabo dicho proyecto, y que explicaron los detalles técnicos de la actuación y su impacto positivo en la calidad del servicio. El proyecto, con un presupuesto de casi 60.000 euros, contempla la renovación y el refuerzo de 460 metros de red de Media Tensión subterránea. Las nuevas infraestructuras se están ejecutando en las calles Padres Redentoristas, Correos, Cortes Leonesas y La Cruz.