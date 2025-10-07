Astorga renueva su enseña nacional con un emotivo acto

Este acto se repite todos los aós en vísperas del 12 de octubre.dl

Como es ya tradición en los días previos a la Fiesta Nacional del 12 de octubre, la ciudad de Astorga ha acogido este miércoles el solemne acto de cambio e izado de la bandera de España en la rotonda de entrada al municipio.

El acto ha sido organizado por el Regimiento de Artillería Lanzacohetes de Campaña n.º 63 (RALCA 63) en colaboración con el Ayuntamiento de Astorga. Durante la ceremonia, se procedió al relevo de la enseña y posterior izado de la bandera nacional, en un gesto simbólico de unidad y respeto a los valores constitucionales.

En el izado han participado representantes de los diferentes cuerpos de seguridad y del ámbito civil: dos concejales del Ayuntamiento, un guardia civil, un policía nacional, un policía local y un militar del RALCA 63.

El acto ha estado presidido por el coronel del regimiento, don Santiago Calderón, acompañado por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, miembros de la corporación municipal y una amplia representación de autoridades civiles, militares y mandos policiales de la ciudad.