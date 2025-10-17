Astorga inicia la cuarta fase del paseo peatonal Peñicas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento ha puesto en marcha la cuarta fase del proyecto «Paseo Peatonal Peñicas», dando así continuidad al plan integral de mejora urbana que desde hace varios años transforma progresivamente este entorno emblemático del municipio.

La nueva fase se inicia con la tramitación del expediente de contratación de las obras, paso previo a su ejecución, y forma parte del proyecto global «Paseo Peatonal Peñicas», cuyo importe total asciende a 457.028,91 euros. Gracias al remanente sobrante de las tres fases anteriores, el Ayuntamiento puede ahora acometer esta última intervención sin necesidad de financiación adicional, optimizando los recursos públicos y garantizando la continuidad del plan.

El presupuesto base de licitación de esta cuarta fase es de 28.935,30 euros, y contempla una serie de actuaciones centradas en la accesibilidad, la integración paisajística y la mejora del tránsito peatonal, con el objetivo de completar la adecuación de la zona y reforzar su conexión con el resto del municipio.

Entre las principales mejoras se incluyen la eliminación de barreras arquitectónicas, la renovación de pavimentos y mobiliario urbano, la mejora de zonas verdes y de descanso, así como la adecuación de los itinerarios peatonales para garantizar la seguridad y comodidad de las personas con movilidad reducida.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Astorga reafirma su firme compromiso con la regeneración de los espacios públicos y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, promoviendo un modelo de municipio más accesible, sostenible y amable.

La finalización de esta cuarta fase supondrá la culminación del conjunto del paseo, consolidándolo como un espacio de referencia para el ocio, el encuentro y el disfrute ciudadano, y un ejemplo de gestión eficiente de los recursos municipales.