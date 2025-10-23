Astorga modifica el PGOU para acoger un nuevo área comercial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado la tramitación del Estudio de Detalle del Sector SU-NC-R8-Bastión, un ámbito de suelo urbano no consolidado destinado a la implantación de una nueva área comercial.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, esta actuación municipal busca avanzar en el desarrollo de la zona conforme al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Astorga, que fue aprobado definitivamente en septiembre de 2023. El objetivo fundamental del Estudio de Detalle es establecer la ordenación pormenorizada del sector, definiendo con precisión aspectos clave como las condiciones de edificación, alineaciones y rasantes de las parcelas adyacentes a la carretera Madrid-Coruña, cumpliendo siempre con el planeamiento vigente y la legislación urbanística de Castilla y León.

La iniciativa para la puesta en marcha de este instrumento urbanístico partió del propietario de las parcelas, dado que el sector se encontraba delimitado en el PGOU sin una ordenación detallada. La aprobación del Estudio de Detalle permitirá, por tanto, establecer los parámetros esenciales para el desarrollo integral de la zona. El Ayuntamiento señala que se trata de un compromiso con el crecimiento ordenado y sostenible de la ciudad. Además de mejorar las dotaciones públicas y fortalecer la conexión entre las principales vías urbanas, este avance facilitará la implantación de una nueva área comercial, que será desarrollada por una empresa cántabra.