El Ayuntamiento de Astorga aborda cambios en la ORA para actualizar el servicio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha informado este jueves de que ha iniciado el procedimiento de modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Ordenación y Regulación del Aparcamiento de Vehículos en la Vía Pública (ORA).

El Ayuntamiento maragato ha explicado en un comunicado que desde 2021 ese servicio estaba en una situación de «abandono administrativo», una circunstancia que el actual equipo de gobierno se comprometió a revertir.

En reiteradas ocasiones se había trasladado la necesidad de trabajar en la regularización del servicio, mientras se realizaban estudios previos y análisis de la situación.

Según explica el comunicado, el consistorio ya ha procedido al estudio y elaboración de la modificación de la ordenanza, que será llevada próximamente al Pleno municipal para su aprobación inicial.

La actual ordenanza fue aprobada en el año 2011, con el objetivo de ordenar el uso del espacio público destinado al aparcamiento, favorecer la rotación de vehículos y garantizar el equilibrio entre las necesidades de los residentes, el comercio local y los visitantes.

POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Ayuntamiento astorgano explica que con el paso del tiempo, y en el marco de las nuevas estrategias municipales de movilidad sostenible, se ha considerado necesario revisar y actualizar parcialmente la normativa.

La modificación de la ordenanza persigue, entre otros objetivos mejorar la rotación de vehículos y el acceso al comercio local y los servicios municipales; actualizar los horarios y tipos de autorizaciones; compatibilizar el derecho de los residentes con el uso temporal por parte de visitantes y adaptar la normativa a las nuevas necesidades de movilidad.