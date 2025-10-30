Avanza la reparación de las escaleras entre el Paseo Blanco de Cela y la calle Bastión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha iniciado los trabajos de reparación y mantenimiento de las escaleras que conectan el Paseo Blanco de Cela con la calle Bastión, una actuación muy demandada por los vecinos y vecinas de la zona debido al deterioro que presentaba este acceso.

Según señala el consistorio en un comunicado, durante los últimos meses se habían detectado problemas de seguridad ocasionados por el desgaste de los peldaños, que provocaban tropiezos y resbalones entre los viandantes.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha incluido esta intervención dentro de su plan de mantenimiento urbano y mejora de los espacios públicos.

Actualmente, se está llevando a cabo el encofrado de los peldaños, paso previo para garantizar la estabilidad y durabilidad de la estructura.

Posteriormente, se procederá al raspado de las paredes y a su recubrimiento con resinas de color, lo que permitirá no solo mejorar la estética del entorno, sino también ofrecer una mayor resistencia a la humedad y al paso del tiempo.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el mantenimiento del patrimonio urbano y la satisfacción de las necesidades ciudadanas, atendiendo una demanda reiterada de los residentes.