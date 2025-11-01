Astorga endulza los Santos con su Feria de la Miel

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El pabellón de Rectivía acoge desde este sábado la segunda edición de la Feria de la Miel de Astorga, Apiastur, una cita que endulza el fin de semana de Todos los Santos. El alcalde, José Luis Nieto, y el presidente de Asemac, Pablo Peyuca, inauguraron el evento y recorrieron los 24 stands instalados, donde pudieron conocer y degustar los distintos productos que se ofrecen en esta edición. El pabellón acoge hasta este domingo más de una veintena de expositores de miel artesana, productos derivados y maquinaria del sector. Entre ellos destaca una empresa reconocida internacionalmente en Londres, que aporta prestigio y proyección a la feria.

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL

DL