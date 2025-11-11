Visita del gerente de Servicios Sociales a la Asociación Salud Mental Astorga

Un momento de la visita de Orozco, a la que también acudió el alcalde, José Luis Nieto.DL

La delegación de la Asociación Salud Mental León en Astorga ha recibido este martes la visita del gerente territorial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Juan Antonio Orozco, junto al alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y la concejala de Asociaciones, Raquel Matilla. El encuentro ha permitido a las autoridades conocer de primera mano los recursos con los que cuenta la asociación en la ciudad, entre ellos la vivienda supervisada cuyos residentes nos enseñaron su forma de vida independiente con apoyos y los distintos programas dirigidos a personas con problemas de salud mental de la comarca.

Durante la visita se abordaron posibles líneas de colaboración para mejorar los servicios y apoyos disponibles en el municipio, reforzando así el compromiso compartido entre las administraciones y el movimiento asociativo por la inclusión y el bienestar de las personas con problemas de salud mental.

Desde la Asociación Salud Mental León se ha valorado muy positivamente esta visita institucional, que supone un impulso para seguir avanzando en la atención comunitaria.