Astorga propone actualizar la actual ordenanza de la ORA

El Equipo de Gobierno municipal propondrá en el próximo pleno una serie de modificaciones en la ordenanza que regula el servicio de ordenación y regulación del aparcamiento en la vía pública (ORA), tras las reuniones mantenidas con la empresa concesionaria encargada de su gestión.

Los cambios afectan a cinco aspectos clave de la normativa actual, con el objetivo de actualizar su contenido, corregir errores detectados y solventar problemas de gestión.

En primer lugar, se modifica el artículo 5, que mantenía restricciones al aparcamiento en la Plaza San Bartolomé, Plaza Santocildes y Plaza Arquitecto Gaudí debido al mercado semanal de los martes. Dado que dicho mercado ya no afecta a estas vías, la limitación quedará eliminada.

Otro de los puntos revisados se refiere a las personas con discapacidad. La ordenanza actual exige una autorización municipal, cuando en realidad el Ayuntamiento no es el órgano competente para otorgarla, ya que estas acreditaciones dependen de otros organismos oficiales.

Asimismo, se propone incorporar de forma expresa el pago mediante aplicación móvil, un sistema que la concesionaria implementó hace algunos meses y que ahora quedará regulado en la normativa.