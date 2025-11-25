El teatro Gullón de Astorga acogerá el día 3 el concierto por el aniversario del Ralca 63

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo 3 de diciembre, a las 19.00 horas, el Teatro Gullón acogerá un concierto conmemorativo protagonizado por la Unidad de Música del Cuartel General de la División «San Marcial», dentro del programa «150 Aniversario RALCA 63».

El concierto será dirigido por general de División Mariano Arrazola Martínez, representante del Ejército de Tierra en las Comunidades Autónomas de Castilla y León y Cantabria, quien asumirá la batuta de manera excepcional para esta celebración. La Unidad contará igualmente con la dirección musical del Capitán Músico José Javier Bascoy Iglesias, jefe de la formación.

La Unidad de Música de la División «San Marcial» es heredera de la larga tradición de las Músicas Militares de Burgos, entre ellas la Música del Regimiento «San Marcial n.º 7» y la del Regimiento «La Lealtad».

A lo largo de su historia, ha recibido distintas denominaciones —como Música del Gobierno Militar de Burgos o Música de la Jefatura Logística Territorial— hasta integrarse en la entonces División Mecanizada «Brunete» tras el traslado de su Cuartel General a Burgos. Posteriores reorganizaciones dieron lugar a la actual División «San Marcial», que desde Burgos agrupa unidades tan diversas como fuerzas de montaña, unidades paracaidistas, fuerzas de operaciones especiales o unidades aeromóviles.

El concierto está dirigido al público general y se prevé una notable asistencia debido al prestigio de la Unidad de Música y a la relevancia de la efeméride.