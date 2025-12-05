Acto del campeonato de mus cívico militar de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los organizadores del campeonato de mus cívico militar de Astorga han entregado al alcalde, José Luis Nieto, un diploma de «reconocimiento y agradecimiento por su colaboración y presencia» para contribuir al desarrollo del torneo. El alcalde ha agradecido este detalle a los presentes, y lo ha recogido «en nombre de todos los astorganos». También ha destacado de los organizadores el «trabajo y dedicación constante a lo largo del año para que pueda llevarse a cabo este campeonato de mus cívico militar que se ha convertido en el más antiguo de España» y les animó a que continúen con este esfuerzo «en beneficio de la convivencia de civiles y militares en nuestra ciudad». En el acto estuvieron presentes Manrique Vecino, Javier Sardina, José Luis Tejerina y Juan Carlos Brime.