Astorga diseña una Navidad de cultura, talleres y música

La Navidad arranca oficialmente en Astorga este viernes conla inauguración del Belén artesano en movimiento de Fernando Celada a las 12.00 horas en el Salón multiusos del Teatro Gullón. En la semana previa a Nochebuena, el 20 de diciembre, la Banda Municipal de Música de Astorga ofrecerá su Concierto de Navidad en el Teatro Gullón a las 20.00 horas.

La programación incluye espectáculos para toda la familia y un fuerte componente solidario. El 16 de diciembre, el Teatro Gullón acogerá el musical «Mr. Scrooge 2.0 ¡Un musical para toda la familia!» a las 18.30 horas, con una colaboración voluntaria de 3 euros a beneficio de la Asociación del Parkinson de Astorga. La solidaridad también marcará la Carrera solidaria de Navidad el 27 de diciembre a las 18.00 horas desde la plaza Mayor, cuyos beneficios irán destinados a ALFAEM (Asociación de Salud Mental). Esa misma noche, el Teatro Gullón será escenario de una Gala benéfica a favor de ALFAEM a las 20.30 horas, a cargo del grupo Mixticius.

El Museo del Chocolate acogerá dos talleres de Jesús Prieto Serrano, del Restaurante Serrano, un Taller Chocolate para adultos el 26 de diciembre de 17.00 a 19.00 horas, y un Taller Chocolate para Niños el 2 de enero con dos pases.

La ilusión navideña se palpitará con la Visita especial de Papa Noel al Ayuntamiento de Astorga el 24 de diciembre de 17.00 a 19.30 horas.

La magia llegará a la Biblioteca Municipal con el ciclo «Astorga vive la magia», con actuaciones de Nando Caneca el 28 de diciembre a las 13.00 horas y Xulio Merino el 29 de diciembre en varios pases (13.00, 16.00, 17.00 y 18.00 horas).

Uno de los momentos más esperados será el 2 de enero a las 19.00 horas con la representación de «La reina de las nieves», una versión de teatro de calle del grupo local «A ras de suelo», que partirá de la plaza Obispo Alcolea.

Finalmente, la culminación de la Navidad será el 5 de enero con la majestuosa Cabalgata de Reyes a las 18.30 horas desde la plaza de los Marqueses, seguida de la Recepción de Sus Majestades en el Teatro Gullón a las 19.45 horas. El programa se cerrará el 15 de enero con la Entrega de premios del Certamen de Cuentos Navideños a las 20.30 horas.