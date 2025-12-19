La luz regresa al Palacio de Gaudí para vestir Astorga de Navidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Palacio Episcopal de Gaudí ha estrenado este viernes su nueva iluminación exterior, coincidiendo con el inicio de las celebraciones navideñas. Tras varios días a oscuras, el emblemático monumento volverá a encender su luz como resultado de los trabajos de renovación integral del sistema lumínico.

Según se ha informado desde la organización, el apagón temporal ha permitido avanzar en un proyecto diseñado para realzar la belleza arquitectónica del Palacio y, al mismo tiempo, mejorar su eficiencia y sostenibilidad. La iluminación que se estrenará este viernes será provisional, una primera fase que permitirá anticipar el espíritu del diseño definitivo, aunque todavía no refleje el resultado final del proyecto.

Esta nueva iluminación se mantendrá durante todas las fiestas de Navidad, acompañando tanto a los vecinos de Astorga como a los visitantes que se acerquen a la ciudad en estas fechas señaladas.