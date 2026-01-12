Astorga se promociona en China a través del Camino de Santiago

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Albergue de Peregrinos de Astorga y la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca han regresado de su viaje a China con resultados concretos y una clara proyección de futuro para el Camino de Santiago. En un contexto de creciente interés de la sociedad china por las rutas jacobeas —los peregrinos chinos ya constituyen la décima nacionalidad en recorrer el Camino—, esta iniciativa ha permitido reforzar vínculos culturales, abrir nuevas vías de colaboración y situar a Astorga y a Camino Francés Federación en una posición estratégica dentro de este escenario internacional emergente.

El viaje, desarrollado entre el 25 de diciembre y el 5 de enero junto al Beijing Camino International Cultural Exchange Center, se enmarca en más de quince años de trabajo internacional impulsado desde Astorga, con colaboraciones consolidadas con asociaciones del Camino de países como Estados Unidos, Japón, Corea, Francia, Alemania, Dinamarca o Argentina. En esta ocasión, el objetivo fue doble: acompañar el crecimiento de la comunidad jacobea china y explorar sinergias entre el Camino de Santiago y la Ruta Cultural de los Ming, un itinerario de más de 3.000 kilómetros vinculado a la figura del misionero y humanista español Diego de Pantoja.

Uno de los principales frutos del viaje ha sido el avance en un programa de voluntariado chino en el Camino de Santiago. En la actualidad, una veintena de ciudadanos chinos han manifestado su interés firme en desplazarse a España para colaborar como hospitaleros voluntarios, asumiendo incluso el coste de su propio viaje, un hecho que pone de relieve su compromiso real con los valores de hospitalidad y servicio propios del Camino.

En este proceso, Camino Francés Federación coordinará la acogida y estancia de estos voluntarios en distintos albergues del Camino Francés, tomando como referencia principal el Albergue de Peregrinos de las Siervas de María, en Astorga, que se consolida así como punto de referencia estatal para la acogida de hospitaleros de China. Este papel refuerza el vínculo histórico de la ciudad con la tradición jacobea y su capacidad para liderar proyectos internacionales.