Abierto el plazo de subsanación de las ayudas para libros de texto en Astorga

El Ayuntamiento de Astorga ha publicado el listado provisional de solicitudes que deben ser subsanadas dentro de la convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto de este curso.

En total, se han presentado 117 solicitudes, de las cuales 37 requieren subsanación al no haber aportado parte o la totalidad de la documentación exigida en las bases reguladoras de la convocatoria, necesaria para poder llevar a cabo una correcta valoración.

El listado de personas solicitantes que deben completar o corregir su solicitud se encuentra disponible tanto en la Sede Electrónica como en la página web oficial del Ayuntamiento, donde se especifica la documentación pendiente de presentar en cada caso.

El plazo de subsanación permanecerá abierto del 12 al 23 de enero, ambos inclusive. Durante este periodo, las personas interesadas deberán aportar la documentación requerida a través de los canales habilitados. Una vez finalizado el plazo, aquellas solicitudes que no hayan sido subsanadas quedarán excluidas del proceso, conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria.

Desde el Ayuntamiento se recomienda revisar el listado publicado y realizar las gestiones necesarias.