La Cámara de Comercio de Astorga impulsa la digitalización de las pymes

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Astorga, en colaboración con la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), pone en marcha un ciclo de seis formaciones gratuitas dirigidas a impulsar la digitalización y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

La iniciativa se enmarca dentro del programa «Innova para pymes», cuyo objetivo es ayudar a microempresas, pymes y autónomos a mejorar su productividad, reducir costes y optimizar la gestión diaria mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), favoreciendo así un crecimiento económico sostenible.

Las denominadas píldoras formativas, que se desarrollarán en los próximos meses tanto en modalidad presencial como online, están dirigidas a empresas con menos de 250 trabajadores y una facturación inferior a los 50 millones de euros. Las sesiones se centrarán en ámbitos clave como la digitalización, el marketing digital, el posicionamiento web, la inteligencia artificial, la gestión empresarial en la nube y la ciberseguridad.

A lo largo del programa, los participantes podrán adquirir nuevos conocimientos o reforzar los ya existentes para mejorar la competitividad de sus negocios. Las temáticas incluyen desde los primeros pasos en procesos de digitalización hasta herramientas avanzadas para la gestión de contenidos, la comunicación digital y la protección frente a riesgos cibernéticos.

El calendario comenzará los días 22 y 23 de enero con una píldora dedicada a WhatsApp Business, orientada a aprender a utilizar esta herramienta como canal profesional de comunicación con clientes. En febrero se abordará el diseño de contenidos visuales con Canva, en marzo se profundizará en la gestión de contenidos y el posicionamiento web. Las sesiones de abril estarán centradas en la inteligencia artificial aplicada a pymes, y en mayo se impartirá una formación sobre Google Drive. Inscripciones, en la web de la Cámara, mediante correo electrónico, por teléfono o de forma presencial en sus oficinas.