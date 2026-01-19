Astorga invertirá más de 30.000 euros en instalar nuevo mobiliario urbano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Astorga ha anunciado que la Diputación de León ha autorizado oficialmente la solicitud presentada por el consistorio para el uso de los remanentes económicos vinculados a los Planes Provinciales del año 2023. Gracias a esta aprobación, la administración local podrá reinvertir estos fondos sobrantes en la adquisición de diverso mobiliario y equipamiento necesario para continuar con la mejora de los espacios públicos y servicios de la ciudad.

Esta iniciativa surge como respuesta directa a las demandas de los propios ciudadanos, quienes han hecho llegar sus necesidades a través de la Oficina de Atención al Ciudadano. El equipo de gobierno ha querido priorizar estas peticiones vecinales para confeccionar un listado de suministros que cubra carencias detectadas tanto en el centro urbano como en los barrios y pedanías, reforzando así su compromiso con la escucha activa y la resolución de problemas cotidianos de la población.

La inversión total, que asciende a 30.569,89 euros, permitirá la adquisición de una amplia variedad de elementos, entre los que destacan 20 bancos destinados a parques y calles, 70 bandas de deceleración para mejorar la seguridad vial y 3 fuentes de acero inoxidable. Asimismo, el contrato incluirá la compra de 300 sillas, 10 bancos suecos, 30 papeleras, 30 balizas verdes, 15 mesas plegables y 40 bolardos atornillables, dotando al ayuntamiento de los medios materiales necesarios para el desarrollo de actividades y el mantenimiento de la vía pública.

El pliego para la contratación de estos suministros se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El objetivo final es implementar todo este nuevo mobiliario en beneficio de la imagen de la ciudad y el bienestar de sus residentes, asegurando que las mejoras lleguen de manera equitativa a todos los puntos del municipio.