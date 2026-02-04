Astorga firma un convenio de cooperación con la UAM

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de Astorga ha acogido la visita institucional del Equipo de Gobierno y del equipo de Gerencia de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), en el marco de unas jornadas de trabajo, convivencia y conocimiento del territorio.

El programa de la visita ha tenido como eje central la celebración de unas jornadas de trabajo destinadas a la validación del Plan Estratégico de la UAM 2026-2031, documento que marcará las líneas de actuación de la Universidad en los próximos años. Estas jornadas se desarrollan una vez que la Rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, ha revalidado su mandato hasta el año 2031, lo que refuerza el carácter estratégico y de futuro de los trabajos que se están llevando a cabo en Astorga.

Asimismo, durante la visita ha tenido lugar, en el salón de plenos del Ayuntamiento, la firma de un convenio marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Astorga y la Universidad Autónoma de Madrid, que establece un marco estable de cooperación para el desarrollo de actividades académicas, culturales, científicas, patrimoniales, tecnológicas y de innovación, con el objetivo de contribuir al progreso social y económico del municipio y de su comarca, así como a favorecer la atracción y retención de población. En dicho acto se ha procedido al intercambio de regalos institucionales entre la Rectora y el Alcalde de la ciudad. Esta cooperación se materializará en programas formativos, proyectos de investigación aplicada, iniciativas de transferencia de conocimiento, actuaciones de conservación y puesta en valor del patrimonio, proyectos vinculados a la sostenibilidad y la economía circular, así como acciones de emprendimiento e innovación territorial.