Francisco Javier Gay se encargará de pregonar la Semana Santa de Astorga

El Pleno de la Junta Profomento de la Semana Santa de Astorga, reunido en sesión ordinaria el pasado lunes, ha designado oficialmente a Francisco Javier Gay Alcain como el encargado de pronunciar el Pregón de la Semana Santa 2026.

La elección ha recaído en quien actualmente ostenta el cargo de Administrador Diocesano de la Diócesis de Astorga, tras el periodo de sede vacante. Con este nombramiento, la Junta Profomento apuesta por una figura de profunda trayectoria eclesiástica y vinculación directa con la vida espiritual de la ciudad y su diócesis.

servicio y compromiso

Francisco Javier Gay Alcain es una figura ampliamente respetada en el seno de la Iglesia local. Su papel como Administrador Diocesano ha sido clave en la transición institucional de la diócesis, destacando por su cercanía y su labor de gestión en momentos de especial relevancia para la comunidad católica astorgana.

El Pregón es uno de los actos más solemnes y esperados del calendario cuaresmal en Astorga, ciudad cuya Semana Santa está declarada de Interés Turístico Nacional. Se espera que las palabras de Gay Alcain sirvan no solo como anuncio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, sino también como un puente entre la tradición histórica de las cofradías y los retos actuales de la fe. En las próximas semanas, la Junta Profomento dará a conocer la fecha exacta, la hora y el lugar donde tendrá lugar este acto central de la Semana Santa maragata, que goza de gran tradición.