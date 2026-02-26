José Luis Nieto remodela el equipo de gobierno de Astorga y asume Urbanismo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha hecho oficial una reestructuración en el reparto de áreas de su equipo de Gobierno. Según ha confirmado el alcalde, José Luis Nieto, estos cambios en la gestión municipal responden a una voluntad de «recomposición» interna para ajustar el funcionamiento de la administración local, manteniendo el resto de las delegaciones sin alteraciones respecto al organigrama anterior.

El cambio más significativo se produce en la Concejalía de Urbanismo. El regidor astorgano ha decidido asumir personalmente esta cartera, que hasta la fecha estaba bajo la responsabilidad de la concejala Patricia Guerra. Con este movimiento, Nieto toma el mando directo sobre una de las áreas más sensibles y estratégicas para el desarrollo de las infraestructuras y la planificación del municipio.

Por su parte, Patricia Guerra pasará a gestionar dos de los pilares culturales y turísticos de la ciudad: el Museo del Chocolate y el Museo Romano. Además de la gestión museística, Guerra se hará cargo de la dirección de la ludoteca municipal, centrando así su actividad en los ámbitos de patrimonio y servicios para la infancia.

Finalmente, la reestructuración afecta también al área de Educación, hasta ahora en manos de Tomás Valle, que a partir de ahora será responsabilidad de la concejala Raquel Matilla. Entre sus nuevas funciones destaca la representación institucional del consistorio en los diferentes colegios públicos de Astorga, un papel clave para la coordinación entre el Ayuntamiento y la comunidad educativa.