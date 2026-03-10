Adif reclama a Astorga más de un millón de euros por las obras de emergencia del paso superior de la N-120

El Ayuntamiento de Astorga ha informado de que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha presentado una reclamación judicial por valor de 1.023.466,75 euros relacionada con las obras de emergencia realizadas en el paso superior de la carretera N-120a sobre la línea ferroviaria León-La Coruña (L-800).

Según explica el consistorio, el equipo de gobierno ha decidido trasladar información detallada a la ciudadanía ante el alcance del asunto. En este sentido, señalan que “consideramos de especial gravedad esta situación por la afección que podría tener sobre la sostenibilidad económica municipal”.

La reclamación se refiere a una actuación que, hasta ahora, el Ayuntamiento entendía que estaba cerrada y asumida íntegramente por el Ministerio de Fomento. Sin embargo, el 20 de diciembre de 2024 el consistorio recibió a través de su registro electrónico una reclamación de ADIF por importe de 1.023.466,75 euros en concepto de “obras de emergencia por daños en el paso superior de la carretera N-120a situado en el punto kilométrico 173/435 de la línea 800 León-La Coruña”.

Origen del conflicto

Los antecedentes del caso se remontan al 17 de enero de 2023, cuando ADIF envió un escrito al entonces concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, José Luis de la Iglesia, alertando del deficiente estado de conservación de la infraestructura y solicitando la adopción de medidas de seguridad y la ejecución de obras de reparación.

Dos días después, el 19 de enero de 2023, el Ayuntamiento respondió mediante una comunicación firmada por la alcaldesa en funciones, Castro, en la que se indicaba que se procedería a contratar a un ingeniero de caminos ante la falta de medios técnicos municipales para evaluar la estructura.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2023, Adif remitió un nuevo escrito dirigido al alcalde alertando del riesgo existente tanto para el tráfico rodado como para la circulación ferroviaria. Ante esta situación, el organismo ferroviario inició la tramitación de un procedimiento de emergencia para ejecutar las obras necesarias y, según consta, trasladó telefónicamente al Ayuntamiento la recomendación de cortar totalmente el tráfico en el vial afectado.

El 24 de junio de 2023 el Boletín Oficial del Estado publicó el procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad y por vía de urgencia para la ejecución de las obras, con un presupuesto de 1,1 millones de euros debido a la gravedad de la situación. Tras aproximadamente dos meses de trabajos, el paso superior volvió a ponerse en servicio el 5 de diciembre de 2023.

Reclamación y proceso judicial

Posteriormente, el 22 de septiembre de 2025, Adif reiteró al Ayuntamiento la solicitud de pago de la factura. Tras una providencia de la Alcaldía solicitando información, la secretaria municipal emitió un informe en el que señala que no consta en el Ayuntamiento expediente de contratación, encargo formal por escrito, convenio ni ningún otro instrumento administrativo que justificara la emisión de dicha factura al consistorio.

La situación ha dado un nuevo paso con la interposición de una demanda por parte de Adif ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en la que el organismo estatal reclama judicialmente al Ayuntamiento el pago de 1.023.466 euros por las citadas obras.

Ante este escenario, desde el equipo de gobierno municipal insisten en la necesidad de informar públicamente sobre el desarrollo del caso. En palabras del consistorio, “consideramos imprescindible informar con transparencia a la ciudadanía sobre la evolución de este asunto, dada la importante repercusión económica que podría tener para las arcas municipales”.

Pleno extraordinario

Para abordar la situación, el alcalde ha convocado un pleno extraordinario que se celebrará el viernes 13 de marzo a las 13-00 horas.

Desde el Ayuntamiento subrayan que la convocatoria responde a la importancia del asunto y a las posibles consecuencias económicas derivadas del procedimiento judicial. “Dada la importancia del asunto y las consecuencias que podría tener para las arcas municipales, el alcalde ha convocado un Pleno extraordinario”, concluye la comunicación municipal.