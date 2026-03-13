La asociación jacobea de Astorga tiene un plan para señalizar la Vía de la Plata

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astorga y Comarca lidera el proyecto Marcar, Señalizar, Caminar, una iniciativa destinada a revisar y actualizar la señalización de la Vía de la Plata a su paso por Castilla y León. El proyecto cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, dentro del programa de Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para financiar actuaciones turísticas singulares de repercusión regional (2025), que financia el 80% de la actuación, mientras que el 20% restante será asumido por la propia asociación astorgana.

En el marco de este proyecto, representantes de las asociaciones que cuidan la Vía de la Plata en Castilla y León mantuvieron recientemente una reunión de trabajo en el albergue de Fuenterroble, uno de los lugares más emblemáticos del Camino en esta ruta. La reunión tuvo como objetivo coordinar el trabajo que se desarrollará en los próximos meses sobre el terreno. El proyecto prevé recorrer la ruta palmo a palmo para delimitar su trazado, diagnosticar el estado de la señalización existente y formular las mejoras necesarias, elaborando un documento técnico que permita a la Junta de Castilla y León licitar una nueva señalización para la Vía de la Plata.