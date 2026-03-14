Placa para la Cofradía de las Palmas en Astorga

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Astorga ha sido testigo este sábado de la presentación y bendición de la placa conmemorativa de la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén, ubicada en el jardín de la plaza Escritores Carro Celada. Con el descubrimiento de esta placa, la Cofradía deja constancia permanente del esfuerzo y la fe de aquellas personas que, con su entrega, permitieron el nacimiento y crecimiento de esta institución en el barrio. El Hermano Gobernador fue el encargado de descubrir la placa en un acto estuvo marcado por la solemnidad de un cuarteto de metal, cuyas interpretaciones musicales acompañaron el rito de bendición oficiado por el consiliario.