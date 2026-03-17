La Guardia Civil inmoviliza en León una embarcación de más de 3.000 kilos transportada por un remolque ligero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tráfico ha inmovilizado en la provincia de León el transporte de una embarcación que superaba los 3.000 kg de peso, la cual era arrastrada por un remolque ligero inadecuado para esa carga.

Los hechos ocurrieron cuando agentes del destacamento de Tráfico de Astorga identificaron el vehículo durante una de sus habituales labores de vigilancia en carretera. Tras comprobar las características técnicas del remolque y pesar la embarcación, constataron que el peso real triplicaba la capacidad máxima autorizada para ser remolcada de forma segura por ese tipo de remolque ligero.

Esta situación representa un riesgo grave para la circulación, ya que supera ampliamente los límites de carga permitidos, pudiendo provocar pérdida de control del vehículo, daños en la estructura del remolque, rotura de elementos de enganche o incluso accidentes con consecuencias graves para el conductor y el resto de usuarios de la vía.

Por estos motivos, los agentes procedieron a inmovilizar tanto el remolque como la embarcación, precintándolos y dejando el conjunto a la espera de que se realice un traslado con un medio adecuado y autorizado que cumpla la normativa vigente.

Estas actuaciones se enmarcan en las labores permanentes de vigilancia y control que realiza la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para garantizar la seguridad vial y prevenir infracciones relacionadas con el transporte de cargas pesadas o sobredimensionadas. Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de verificar siempre la capacidad de arrastre del vehículo tractor y del remolque antes de realizar cualquier transporte de este tipo, así como de disponer de la autorización y documentación correspondientes.