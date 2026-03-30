Hugo Valcarce, nuevo inspector jefe de la Policía Nacional de Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hugo Valcarce Alba se ha incorporado como inspector jefe de la comisaría de la Policía Nacional de Astorga en comisión de servicio, a la espera de la publicación de la orden definitiva de adjudicación de la plaza.

En la mañana de este lunes, Valcarce Alba ha acudido al Ayuntamiento de Astorga acompañado por el comisario principal jefe provincial, Miguel Ángel del Diego.

En el consistorio ha sido recibido por el alcalde de Astorga, José Luis, junto al concejal del área, Ángel Iglesias. Durante el encuentro, el regidor municipal trasladó al nuevo inspector jefe sus mejores deseos para esta nueva etapa profesional, destacando la relevancia de su labor al frente de la comisaría.