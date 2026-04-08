Astorga celebra del 24 al 26 de abril la Feria Esotérica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Concejalía de Comercio de Astorga ha anunciado la celebración de la IV Feria Esotérica, que tendrá lugar los días 24, 25 y 26 de abril. El evento se ubicará en la calle Doctor Mérida Pérez, en el espacio comprendido entre la Catedral y el Palacio de Gaudí.

El horario de apertura al público se ha fijado de 11.00 a 14.00 horas durante la mañana y de 17.00 a 21,00 horas por la tarde. El alcalde, José Luis Nieto, ha señalado la consolidación de la iniciativa en el calendario local, "ya se ha asentado esta feria con su cuarta edición y la intención es que continúe mientras haya público», ha señalado. Asimismo, ha destacado la singularidad de la cita al ser «la única que se hace en la provincia de León».

La organización prevé una afluencia de visitantes debido a la coincidencia con el puente festivo de la comunidad autónoma el jueves 23 de abril. Según las autoridades locales, esta feria funciona como un «revulsivo» para atraer a los ciudadanos que se encuentren en la ciudad durante esas fechas. Por su parte, el organizador de la feria, Enrique, ha ratificado la estabilidad del evento indicando que «la mayoría de los participantes es gente que lleva participando en la feria desde la primera edición y eso es señal de que es una feria que funciona».

En esta convocatoria participarán quince expositores procedentes de puntos como Asturias, Galicia y Castilla y León. La cifra representa una disminución respecto a los veinte puestos de años anteriores debido al incremento en los costes de transporte y a la situación logística internacional.

La programación incluye actividades diversas como lectura de tarot, conferencias sobre distintas ramas del esoterismo y terapias alternativas. Entre las novedades, el laboratorio local Mifitam presentará una crema desarrollada en Astorga, y se llevará a cabo un taller de fabricación de tambores terapéuticos a cargo de un especialista gallego.