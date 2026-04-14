Valderrey ofrece un curso de formación de voluntarios contra incendios forestales

Bomberos forestales trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal, en una fotografía de archivo.EFE/ Brais Lorenzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valderrey ha iniciado una serie de actividades para avanzar en la formación de los vecinos en materia de incendios forestales tras formalizar un convenio de colaboración con la asociación SOS Wildfire. Esta medida sucede a las labores de prevención y desbroce realizadas previamente en áreas forestales y en la localidad de Cuevas para reducir la carga de combustible vegetal en el entorno.

La primera acción formativa se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en la Casa del Pueblo de Curillas (La Sequeda). El curso tiene una duración total de 12 horas, distribuidas en sesiones de contenido teórico y ejercicios prácticos. La actividad es gratuita y las plazas están limitadas, con prioridad de inscripción para los residentes de las localidades que integran el municipio.

Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, el sistema de respuesta ante incendios en el municipio se apoya en una red de infraestructuras situadas en cada pueblo. Cada localidad dispone de una caseta de extinción dotada con mangueras, racores y material de intervención. Asimismo, el dispositivo se completa con dos cubas de agua municipales de diferentes capacidades para el abastecimiento en caso de emergencia.

El consistorio añade que el propósito de este ciclo formativo es proporcionar a los voluntarios locales conocimientos técnicos y herramientas para la gestión de emergencias en el territorio rural.

A través de la colaboración con SOS Wildfire, Valderrey busca establecer protocolos de actuación que permitan una respuesta inicial ante focos de fuego, complementando las labores de limpieza y mantenimiento de fajas preventivas realizadas durante los últimos meses.