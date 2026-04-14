Astorga analiza con el Ministerio de Cultura las bibliotecas rurales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura desarrolla en Astorga una jornada de los Laboratorios Bibliotecarios, un proyecto iniciado en 2017 desde su Subdirección. El objetivo de esta iniciativa es la implementación de procesos de participación de los usuarios para la introducción de cambios en el funcionamiento de las bibliotecas. El programa ha pasado de una fase de reflexión inicial a la ejecución de acciones y talleres que se aplican en el sistema bibliotecario español.

En el año 2026, el Ministerio ha convertido este programa en un procedimiento estable mediante la gestión de contrataciones con una duración de dos años y renovaciones previstas cada cuatro años. Esta estructura administrativa consolida la actividad de los laboratorios como una línea de trabajo fija dentro del organismo gubernamental.

La elección de Astorga como sede responde a la colaboración con el grupo de trabajo del Consejo de Cooperación Bibliotecaria centrado en las bibliotecas rurales. La coordinación de este grupo se sitúa en León, y la temática de la presente edición se centra en la innovación y la actuación de los centros bibliotecarios en el medio rural. La jornada analiza la función de estas instituciones como unidades culturales en poblaciones de baja densidad demográfica.

Las sesiones de trabajo exploran metodologías para que la biblioteca actúe como un agente en la participación de la ciudadanía en asuntos públicos y en la gestión de industrias culturales. El programa busca ajustar estas herramientas técnicas al contexto de las bibliotecas rurales, examinando los desafíos y las oportunidades existentes en el entorno de la provincia de León y en el resto del territorio nacional.

La actividad cuenta con la presencia de profesionales del sector provenientes de diferentes puntos de España. En el ámbito local, se señala que la biblioteca de Astorga mantiene una afluencia diaria de entre 40 y 50 personas destinadas a la lectura de prensa, además del uso por parte de familias y estudiantes para el préstamo de libros.