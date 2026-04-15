Astorga acoge el domingo la XXIII Concentración de Coches y Motos Clásicas

La exposición de coches clásicos en le Avenida Mérida Pérez con la Catedral de Astorga de fondo.M.Á.T.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga se prepara para recibir a aficionados del motor clásico con la celebración de la XXIII Concentración de Coches y Motos Clásicas, una cita ya consolidada dentro del calendario de eventos de primavera. Organizada por Motor Astorga Classic y con la colaboración del Ayuntamiento de Astorga, la jornada tendrá lugar el domingo 19 de abril de 2026.

El evento, que este año rinde homenaje al 40 aniversario del Citroën AX, reunirá a numerosos vehículos históricos en un ambiente pensado tanto para participantes como para público general. La concentración dará comienzo a las 10:15 horas con la apertura de inscripciones en el Restaurante Delfín, punto de encuentro de los asistentes.

A las 11.30 horas está prevista la salida de la ruta, que incluirá una parada destacada a las 12:15 horas en la calle Mérida Pérez. Este punto será uno de los momentos más especiales de la jornada, ya que permitirá a todos los visitantes y curiosos acercarse a contemplar los vehículos y disfrutar de unas vistas únicas en un entorno privilegiado de la ciudad.

Posteriormente, los participantes regresarán para disfrutar de una comida conjunta a las 14:30 horas, también en el Restaurante Delfín. La jornada concluirá a las 17:00 horas con la despedida de los asistentes.

La organización ha establecido un número limitado de plazas, con una cuota de inscripción fijada en 25 euros por persona, que incluye la participación en las actividades y la comida. También se ofrece menú infantil por 10 euros y un precio reducido de 15 euros para socios.