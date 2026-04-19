Astorga será sede nacional de las recreaciones históricas en 2030

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga ha estado presente este fin de semana en Lugo en el Encuentro Nacional de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, una cita que reúne a algunas de las principales recreaciones del país y que sirve como espacio de intercambio cultural y promoción turística.

La delegación astorgana, integrada por el Ayuntamiento y representantes de la Asociación de Astures y Romanos, aprovechó la ocasión para dar a conocer su emblemática fiesta, uno de los eventos más destacados del calendario cultural de Castilla y León. Durante su participación, se puso en valor el rigor histórico, la implicación ciudadana y el impacto económico que genera esta celebración en la ciudad.

El encuentro permitió además abordar cuestiones clave como, la sostenibilidad de los eventos, la innovación en las recreaciones y el desarrollo de estrategias conjuntas de promoción turística nacional e internacional.

Uno de los anuncios más relevantes fue la designación de Astorga como sede oficial del Encuentro Nacional en el año 2030, un reconocimiento que refuerza su posicionamiento dentro del circuito de recreaciones históricas en España. Desde el Ayuntamiento se ha destacado que este hito supondrá una oportunidad estratégica para impulsar la proyección de la ciudad, dinamizar la economía local y consolidar su papel como referente cultural.

Asimismo, se ha subrayado el valor del trabajo conjunto entre instituciones, asociaciones y ciudadanía en la recuperación y difusión del patrimonio histórico. En este sentido, el Ayuntamiento ha agradecido expresamente la labor de la Asociación de Astures y Romanos.