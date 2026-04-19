Astorga vibra con la música del Concierto de Primavera

El concierto se celebró en el claustro del seminario de Astorga .dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El claustro del seminario de Astorga acogió este sánbado el Concierto de Primavera, una cita musical que reunió a numeroso público y destacó por la calidad interpretativa de las formaciones participantes.

La Coral Ciudad de Astorga «Excelsior» y la Coral Lembranza de Santa Cruz ofrecieron un repertorio variado y lleno de sensibilidad, poniendo de manifiesto su compromiso y nivel artístico en cada una de las piezas interpretadas.

El evento fue muy bien recibido por los asistentes, que valoraron positivamente la propuesta cultural y la oportunidad de disfrutar de la música coral en un entorno singular. La ciudad brindó además una cálida acogida a la Coral Lembranza de Santa Cruz, reforzando los lazos culturales entre ambas agrupaciones.

Entre los presentes se encontraban miembros de la corporación municipal.

La jornada concluyó con un agradecimiento a las corales por su dedicación y al público por su participación en esta enriquecedora cita cultural.