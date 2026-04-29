Taller de plantas silvestres en flor en Santiagomillas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos y Amigas de Santiagomillas organiza el taller «Nociones de botánica sobre plantas silvestres en flor del entorno», que se celebra este sábado 2 de mayo, a las 17 horas, en el Casino, situado en el Barrio de Abajo de Santiagomillas. La actividad comenzará con una introducción botánica básica para poder identificar las plantas y darles nombre. Tras la introducción, se distribuirán 190 cromos con las fotografías de las plantas para pegarlas en los álbumes. Durante el taller habrá ocasión de ampliar los conocimientos sobre los nombres comunes, los usos que se les dan en la zona y las curiosidades que quienes participen pueden aportar.