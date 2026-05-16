Astorga consolida su crecimiento y supera ya los 10.370 habitantes en abril de 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Astorga sigue mostrando una evolución demográfica positiva durante 2026, consolidando una tendencia de crecimiento que refleja el dinamismo y la capacidad de atracción de la ciudad. Según los datos del padrón municipal, facilitados por el Ayuntamiento, a fecha 30 de abril de 2026, la localidad alcanza los 10.376 habitantes, lo que supone un incremento de 105 personas respecto al 1 de enero, cuando la población se situaba en 10.271 vecinos.

Del total actual de habitantes, 4.921 son hombres y 5.455 mujeres, manteniéndose una estructura poblacional equilibrada y estable. Además, otro indicador especialmente positivo es el rejuvenecimiento de la población, ya que la edad media ha descendido de los 50 años registrados a comienzos de año hasta los 49 años actuales, lo que evidencia una tendencia hacia una comunidad más joven y activa.

Estos datos ponen de manifiesto el atractivo de Astorga como lugar para residir, desarrollar proyectos personales y profesionales y formar una familia. El crecimiento sostenido de habitantes supone también una noticia esperanzadora para el comercio local, la actividad económica y el futuro del municipio, al fortalecer la base social y dinamizar la economía local.

Desde el Ayuntamiento se valora muy positivamente esta evolución demográfica, que refleja los resultados de las políticas de desarrollo urbano, la mejora de los servicios públicos y la apuesta por la calidad de vida de los vecinos. Según fuentes municipales, estos factores continúan posicionando a Astorga como un referente dentro de la provincia de León y un destino atractivo para nuevos residentes.

Importante impulso

Con estos datos alentadores, la ciudad afronta el resto del año 2026 con optimismo, respaldada por cifras que invitan a continuar impulsando políticas que favorezcan la fijación de población y la llegada de nuevos vecinos, consolidando a Astorga como un municipio en crecimiento y con perspectivas sólidas de desarrollo a medio y largo plazo.