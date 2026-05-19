Astorga aplaude la respuesta de los ciudadanos en el Día de los Museos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha hecho balance de la celebración, el domingo día 17, del Día Internacional de los Museos, en el que ha ofrecido diversas actividades de carácter gratuito entre las que destacan los accesos a los museos y visitas guiadas explicativas.

En concreto en el Museo Romano, que abrió sus puertas de forma libre en el horario de 10.00 a 14.00 horas, se recibieron un total de 162 personas. El Ayuntamiento muestra en un comunicado su «gran satisfacción» con la respuesta del público que, además» constituyó un revulsivo para la Ruta Romana, ya que fue necesario hacer dos rutas y las dos completaron aforo, lo que supone un total de 50 personas».

En El Museo del Chocolate por su parte, se contabilizó la asistencia de 136 visitas (34 de Astorga y 19 de la provincia de León), con lo que se completó el aforo de visita guiada. Desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Astorga se celebra «esta gran acogida ya que estas actividades sirven para dinamizar, una vez más, el atractivo y la gran diversidad que posee nuestra ciudad de Astorga atrayendo, a nivel turístico, a los más variados públicos».