Astorga aprueba el reglamento horario del personal municipal

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga ha aprobado inicialmente el Reglamento Interno de Control Horario y de Presencia del personal municipal, un documento que servirá de base para modernizar la gestión laboral interna y adaptarla a las necesidades actuales de la administración local.

La medida salió adelante en el último pleno ordinario y supone un paso previo a la futura implantación de un sistema digital de control horario para la plantilla municipal. El texto había sido previamente consensuado en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos y obtuvo el respaldo unánime en las reuniones de trabajo celebradas para su elaboración.

Con esta iniciativa, el Consistorio da cumplimiento a la normativa vigente en materia de registro y control de la jornada laboral en las administraciones públicas, al tiempo que incorpora herramientas destinadas a mejorar la organización interna y la transparencia en la gestión de los recursos humanos.

La futura herramienta digital permitirá a los trabajadores municipales consultar de forma sencilla el cómputo anual de horas realizadas, gestionar vacaciones, permisos y licencias, así como conocer los posibles saldos horarios positivos o negativos derivados de su jornada laboral.

El reglamento también contempla medidas de flexibilidad horaria en aquellos servicios donde sea compatible con la atención a la ciudadanía y las necesidades organizativas del Ayuntamiento, favoreciendo una mejor planificación del trabajo y la conciliación laboral y personal.

Además, regula aspectos como la justificación de incidencias de fichaje, el registro de horas extraordinarias, la adaptación de horarios específicos según las características de cada departamento y la creación de una comisión paritaria de seguimiento encargada de velar por la correcta aplicación e interpretación de la normativa.

El expediente será sometido a exposición pública y a un periodo de alegaciones antes de su aprobación definitiva y posterior entrada en vigor.